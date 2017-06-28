На востоке Турции ликвидированы 11 террористов РПК

2017-06-28 04:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В районе Генч провинции Бингель на востоке Турции ликвидированы 11 террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщают турецкие СМИ.

В ходе операции выявлено местонахождение оружия и боеприпасов, принадлежащих террористам.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.