В Венесуэле нацгвардия избила трех депутатов

2017-06-28 04:22 | www.apa.az | 5

Три депутата парламента и несколько журналистов Венесуэлы были избиты во вторник бойцами национальной боливарианской гвардии, само здание национальной ассамблеи подверглось нападениям сторонников президента Николаса Мадуро.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, пострадали депутаты Делса Солорсано, Оливия Лосано и Уинстон Флорес, им оказана медицинская помощь, отмечает портал Nacional. Они пытались выяснить, какие материалы с пометкой национального избирательного совета, но без предварительного согласования с парламентом проносят в здание бойцы гвардии.

В результате начало заседания было отложено, и остальные депутаты также устремились к входу в парламент, где вступили в перепалку с гвардейцами. По словам вице-спикера Фредди Гевары, вокруг здания концентрируются бойцы гвардии, а также так называемые "колективос" — сторонники действующей власти, угрожающие ворваться внутрь. Они атаковали здание парламента, забросав его самодельными взрывными устройствами малой мощности. Nacional сообщает о пяти таких бомбах, разбитых лампах и повреждениях самого здания. Пока попытки "колективос" прорваться внутрь ассамблеи блокируют те же бойцы национальной гвардии, охраняющие здание.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.