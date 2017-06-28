Катар назвал условия арабских стран необоснованными

2017-06-28 05:28 | www.apa.az | 6

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что выдвинутые рядом арабских стран условия к стране о прекращении поддержки терроризма являются необоснованными. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что никаких переговоров по условию ряда арабских стран к Катару о прекращении поддержке терроризма не будет.

"То, что было представлено странами (осуществляющими — ред.) блокаду — всего лишь утверждения, которые не подтверждены доказательствами и не являются требованиями", — приводит телеканал "Аль-Джазира" слова министра.

"Требования должны быть реалистичными и осуществимыми, в противном случае они неприемлемы", — также отметил глава МИД.