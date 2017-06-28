Ильхам Алиев: "Южный Газовый Коридор является единственным новым источником поставок газа в Европу"

2017-06-28 06:26 | www.apa.az | 4

«Азербайджан уже является надежным партнером в поставках нефти на рынки Европы». Как сообщает АПА, об этом в ходе азербайджано-польского бизнес-форума в Варшаве заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан является относительно молодым государством, восстановившим независимость 25 лет назад: «Эти годы были периодом трансформаций – политической, социальной и, конечно же, экономической. Сегодня Азербайджан также демонстрирует очень успешную экономическую деятельность. С 2004 года экономика увеличилась более 3 раз. Мы смогли снизить безработицу и бедность до уровня 5-6%. В настоящее время более 70% ВВП приходится на долю частного сектора, наши финансовые ресурсы 4-5 раз превышают внешний долг. Таким образом, Азербайджан – стабильная страна, сумевшая привлечь более 200 млрд. инвестиций за последние 20 лет. Половину этих средств составляют иностранные инвестиции. Благоприятная инвестиционная среда и заслуживающие доверие инвестиционные условия создают компаниям хорошие возможности для работы в Азербайджане».

«Мы хотим работать с польскими компаниями в различных проектах в качестве партнеров, как в Азербайджане, так и в Польше. Мы желаем участвовать в проектах, связанных с инвестированием. Мы приглашаем польские компании к партнерству в реализуемых в Азербайджане энергетических, транспортных, строительных проектах. Мы приглашаем их в качестве подрядчиков. Мы приглашаем компании вкладывать инвестиции в сферы, обладающие рыночным потенциалом в регионе. Считаю, что с такими хорошими политическими отношениями и ясным представлением об экономическом сотрудничестве, мы за короткое время сможем достичь успеха, нарастить торговый оборот в несколько раз, создать очень прочный фундамент для бизнес кругов», - отметил президент.

Глава государства отметил, что Азербайджан реализует очень значимые энергетические и транспортные проекты, простирающиеся далеко за пределы границы государства: «В транспортной сфере мы уже приступили к совместной деятельности по созданию коридоров. Азербайджан многие годы работал над созданием транспортных коридоров, к настоящему времени уже создана вся необходимая транспортная инфраструктура. У нас имеются железнодорожная связь со всеми соседями. У нас есть 6 международных аэропортов, способных принимать любые самолеты. Наш грузовой флот является одним из передовых грузовых флотилий мира. Наша страна связана с регионом с современной магистральной сетью. Мы наращиваем перевозки посредством крупнейшего порта, построенного на Каспии. Его первый этап уже задействован, к следующему году намечено завершение строительства морского порта, что позволит увеличить грузопоток до 15 млн. тонн в год. Тестовые поезда- контейнеровозы из Китая в Европу уже проезжают через Азербайджан. Таким образом, транспортный коридор Восток-Запад можно считать уже созданным. Азербайджан также оказал Грузии финансовую поддержку в размере более 700 млн долларов для строительства железной дороги. Мы проводим последний этап переговоров с Ираном по финансированию строительства железной дороги в Иране. Эта линия соединит иранские железные дороги с азербайджанскими. Таким образом мы реализуем проект коридора Север-Юг, простирающегося с Северной Европы до Индии и коридора Восток-Запад - от Китая до Западной Европы».

Президент отметил, что еще одним проектом, реализуемым Азербайджан вместе с Польшей, является коридор Юг-Запад: «Благодаря коридорам Север-Юг и Восток-Запад время доставки грузов по сравнению с традиционными маршрутами сократится как минимум в два раза. Предстоит много работы, будет много прибыли и проект откроет множество новых сфер сотрудничества.

Другим значимым проектом, поддерживаемым в Европе на высоком уровне, является проект Южного Казового Коридора. Сегодня данный проект является единственным новым источником поставок газа в Европу. Этот проект начался реализоваться Азербайджаном несколько лет назад. Данный практически уже реализованный проект имеет стоимость 40 млрд. долларов. На полное завершение проекта требуется еще 2-3 года. Уровень реализации различных сегментов проекта составляет 40-95%. Это будет новым источником поставки природного газа в Европу. Это означает обеспечение энергетической диверсификации, энергетической безопасности, последовательных поставок газа в Европу. Мы обсудили перспективы сотрудничества в этой сфере. Азербайджан уже является надежным партнером в поставках нефти на рынки Европы».