Эрдоган: "Турция готова провести еще одну военную операцию на севере Сирии"

2017-06-28 07:06 | www.apa.az | 4

Турция готова провести еще одну военную операцию на севере Сирии, если возникнет угроза ее границам. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил газете "Известия" президент Турции Тайип Эрдоган.

"Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что ранее Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта о успешном окончании операции.