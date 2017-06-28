Эрдоган заявил о возможности проведения новой турецкой операции в Сирии

2017-06-28 07:11 | www.trend.az | 5

Турция готова провести еще одну военную операцию на севере Сирии, если возникнет угроза ее границам, сообщил газете "Известия" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

"Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата", — сказал турецкий лидер.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта о успешном окончании операции.

ВС Турции 24 августа прошлого года при поддержке самолетов коалиции начали операцию по освобождению сирийского города Джараблус от боевиков организации «Исламское государство». Операция получила название "Щит Евфрата".

В рамках операции были поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГ. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.