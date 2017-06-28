Полицейский вертолет совершил атаку на здание верховного суда Венесуэлы

2017-06-28 07:46 | www.apa.az | 6

Полицейский вертолет облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал здание верховного суда Венесуэлы, заявил министр связи и информации страны Эрнесто Вильегас. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, обю этом сообщает телеканал NTN 24.

«Один человек поднял оружие против республики. Он похитил вертолет и атаковал верховный суд», — сказал он.

Данную информацию подтвердил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Один из пилотов ранее был пилотом Мигеля Родригеса Торреса, бывшего министра (МВД), который находится в контакте с ЦРУ», — рассказал Мадуро.

По его словам, с вертолета были сброшены две гранаты. Однако взорвалась лишь одна.

«Эта акция могла привести к сотням раненых», — отметил Мадуро.