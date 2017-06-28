Китай спустил на воду новый эсминец собственного производства

2017-06-28 08:05 | www.trend.az | 4

Китай спустил в среду на воду эсминец нового типа собственного производства, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Торжественная церемония пуска носа корабля в воду состоялась утром в Шанхае на судоверфи комапании Jiangnan Shipyard (Group).

"Тип 005" водоизмещением 10 тысяч тонн стал первым китайским эсминцем поколения новых эскадренных миноносцев. Корабль оснащен новыми противовоздушным, противоракетным, противокорабельным и противолодочным комплексами.