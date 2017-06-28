Президент: "Азербайджан вносит вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе"

2017-06-28 08:10 | www.apa.az | 5

Азербайджан вносит вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество. Как передает АПА, об этом в Варшаве заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на официальном приеме, устроенном в его честь от имени польского коллеги.

«Однако, самая болезненная проблема региона Нагорно-Карабахский конфликт все еще остается нерешенным. В результате военной интервенции Армении 20% территорий Азербайджана – Нагорно-Карабахский регион и прилегающие 7 районов были оккупированы, на этих территориях была проведена политика этнической чистки, более 1 млн. человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Мировое сообщество и международные организации признают территориальную целостность Азербайджана и поддерживают справедливое решение конфликта в соответствии с международными нормами. В то же время имеются соответствующие решения и постановления ОБСЕ, Европейского парламента, СЕ, НАТО, Движения неприсоединения, ОИС и др. Нынешний статус-кво неприемлем и оккупированные территории должны быть освобождены без предусловий.

Я выражаю благодарность Польше за поддержку разрешения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана», - отметил Алиев.