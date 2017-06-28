Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Katar'a yöneltilen talepler, ispat edilmemiş iddialardır

2017-06-28 08:33 | www.trend.az | 1

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn tarafından krizin sonlandırılması için sunulan talep listesiyle ilgili Al Sani, "Bunlar talep değil, ispat edilmemiş iddialardır." dedi.

Taleplerin makul ve uygulanabilir olması konusunda ABD ile aynı düşüncede olduklarını belirten Al Sani, halihazırda "talep sürecini" değil, abluka uygulayan ülkelerin ilişkilerini kesmesine neden olarak gösterdikleri "iddiaların belgelendirilmesi sürecini" yaşadıklarını ifade etti.

"Taleplerin uygulanabilir ve makul maddeler oluşması gerekiyor"

Talep sürecinin, ortaya atılan iddiaların belgelendirilmesi ve doğruluğunun ortaya çıkması sonrasında da varsa hataların giderilerek ilişkilerin düzeltilmesi için gereken bir süreç olduğunu kaydeden Al Sani, "Talep listesinin sunulması yerine öncelikle ilişkilerin kesilmesine gerekçe gösterilen iddiaların masaya yatırılması ve o iddiaların kaynaklarının tüm taraflarca iyice araştırılması gerekiyor. Daha sonra ise tüm tarafların katılımı ile yaşanan krizden çıkılması için ortak çözüme ulaşılacak metin üzerinde anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Ayrıca Al Sani, taleplerin makul ve uygulanabilir maddelerden oluşması gerektiğini, bunun aksi talepleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

13 maddelik talep listesi

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı.

Kaynak: AA