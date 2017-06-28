Турция отгородится от Армении стеной

2017-06-28 09:15 | www.oxu.az | 4

Турецкие власти после того, как построят стену безопасности на границе с Сирией, намерены реализовать подобный проект и на границе с Арменией и Ираном.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает турецкое информационное агентство ANFNews.

Вместе со строительством на армяно-турецкой и турецко-иранской границе стены безопасности, Турция планирует внедрить и интегрированную систему безопасности, которая предполагает круглосуточное наблюдение за указанными границами.

По сообщению источника агентства, страна возводит стены на границах в рамках борьбы с терроризмом.

Источник напоминает, что в январе 2017 года в кулуарах турецких политических кругов стало известно, что по совместной инициативе турецких министерств обороны и финансов стена на границе с Арменией будет возведена со стороны городов Ардаган, Карс и Игдыр.

С.Б.

