Ректору одного из частных вузов Армении предъявлено обвинение

2017-06-28 09:26 | www.apa.az | 5

Очередное дело по предоставлению ректором частного университета поддельных документов передано в суд.

Как передает АПА со ссылкой на "Новости Армении", согласно обвинительному заключению, в 2015 и 2016 гг. ректор Медицинского университета имени Святой Терезы Лариса Амбарцумян без составления договора с рядом студентов относительно учебы, потребовала от деканов не регистрировать их отсутствие на занятиях и экзаменах в журналах. В этих условиях Амбарцумян разрешила вышеупомянутым студентам принять участие в государственных выпускных экзаменах, после чего предоставила им дипломы государственного образца.

Ларисе Амбарцумян предъявлено обвинение по 1 части 214 статьи УК Армении. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Напомним, что Служба национальной безопасности Армении обратилась в Министерство образования и науки в связи с устранением нарушений, выявленных в негосударственных вузах, и исключения подобного в дальнейшем.

Всего частными вузами были выданы фальшивые дипломы 20 гражданам – 2 гражданам Армении, 1 гражданину Ирана, 8 гражданам США, 2 гражданам РФ, 1 гражданину Узбекистана, 1 гражданину Израиля, 5 гражданам Грузии.

Возбуждены три уголовных дела. По двум делам ректоры признаны виновными и приговорены к выплате штрафа.