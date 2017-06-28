Контейнерные грузы из Китая в Иран будут перевозиться по специальным тарифам

2017-06-28 09:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Перевозка контейнерных грузов по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран будет осуществляться по специальным выгодным тарифам, сообщили Trend в казахстанской национальной железнодорожной компании "Казахстан Темир Жолы".

"В целях дальнейшего развития нового маршрута перевозок грузов из Китая в Иран, Индию и страны Персидского Залива по линии Казахстан-Туркменистан-Иран "Казахстан Темир Жолы" совместно со своими партнерами работает над формированием наиболее привлекательных и конкурентоспособных тарифных условий для контейнерных перевозок", - сказали в компании.

Согласно предоставленной информации, между "Казахстан Темир Жолы", Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и Железными дорогами Ирана достигнуты договоренности на предоставление в 2017 году тарифных преференций на транзитные перевозки черных металлов, древесины, угля, растительного масла, зерновых грузов из России, Китая и других стран по новой железнодорожной линии Казахстан-Туркменистан-Иран, направляемых на станции иранских железных дорог и далее в третьи страны транзитом по территории Ирана, а также согласованы комплексные тарифные ставки на контейнерные поезда по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран.

Кроме того, казахстанская компания в настоящее время ведет переговоры с администрацией железных дорог Ирана для установления комплексных тарифных условий на перевозку контейнеров в составе контейнерных поездов по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран через порт Бендер-Аббас далее в страны Персидского Залива и Индию.

По информации "Казахстан Темир Жолы", вопрос, связанный с разницей ширины железнодорожной колеи между Казахстаном и Китаем, а также Туркменистаном и Ираном решается посредством перегруза контейнера на пограничной станции Казахстана с Китаем и перестановкой колесных пар на границе Туркменистана и Ирана.

В "Казахстан Темир Жолы" также напомнили, что в июне 2017 года запланирована отправка второго контейнерного поезда по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран из города Чанша (Китай).

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova