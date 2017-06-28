Катар не принял ультиматум арабских соседей

2017-06-28 09:35 | www.oxu.az | 6

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что выдвинутые рядом арабских стран условия к стране о прекращении поддержки терроризма являются необоснованными, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что никаких переговоров по условию ряда арабских стран к Катару о прекращении поддержке терроризма не будет.



«То, что было представлено странами (осуществляющими — ред.) блокаду — всего лишь утверждения, которые не подтверждены доказательствами и не являются требованиями», — приводит телеканал «Аль-Джазира» слова министра.

«Требования должны быть реалистичными и осуществимыми, в противном случае они неприемлемы», — также отметил глава МИД.

С.Б.

