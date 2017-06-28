В Киргизии задержали группировку, планировавшую теракты на границе

2017-06-28 09:48 | www.trend.az | 7

Сотрудники госбезопасности Киргизии задержали группировку, состоящую из членов международной террористической организации, которая планировала серию терактов в районе госграницы для дестабилизации общественно-политической ситуации, сообщила в среду пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

"Установлено, что задержанные члены международной террористической организации планировали совершение серии терактов с использованием самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия на приграничных территориях с целью дестабилизации общественно-политической ситуации", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело. В СИЗО водворены четверо участников террористической группировки, отметили в пресс-службе.