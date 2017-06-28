ВС Турции вошли в сирийский Идлиб

2017-06-28 09:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ВС Турции вошли в сирийский город Идлиб, пишут в среду турецкие СМИ.

Согласно информации, в городе будет создана военная база. Также сообщается, что ВС Турции совместно с ВС России будут обеспечивать безопасность в городе.

Ранее руководитель пресс-службы президента Турции Ибрахим Калын сказал, что в сирийском городе Идлиб могут быть размещены российские и турецкие военные.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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