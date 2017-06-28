Россия и Турция обсудят "чувствительные" экономические вопросы в августе

2017-06-28 09:51 | www.trend.az | 3

Россия впервые станет официальным партнером на 86-й Измирской международной ярмарке в Турции, которая пройдет 18-22 августа; в ее рамках Минэкономразвития РФ намерено обсудить с турецкими партнерами оставшиеся "чувствительные" экономические вопросы, рассказал журналистам замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев, пишет в среду РИА Новости.

"В августе пройдет в городе Измир международная ярмарка. Россия в этом году приглашена в качестве страны-партнера и подтвердила этот статус", — сказал Груздев в кулуарах Всемирного экономического форума "Летний Давос" в Даляне.

"Могут быть новые темы для сотрудничества. И как раз, конечно, мы… с нашими партнерами из министерства экономики Турции все чувствительные оставшиеся вопросы будем решать", — сообщил он.

По словам замминистра, в рамках ярмарки пройдет ряд круглых столов по разным направлениям сотрудничества, в частности, по сельскому хозяйству и машиностроению. Минэкономразвития совместно с Минпромторгом формирует сейчас национальную экспозицию, площадь которой составит более 600 квадратных метров, деловую программу.

Измирская международная ярмарка является крупнейшим выставочным событием в деловой жизни Турции, направленным на развитие внешнеэкономической деятельности страны, установление деловых контактов, развитие инвестиций и инноваций. Главная тема мероприятия в 2017 году — "Энергетика и инновации".