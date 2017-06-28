Беларусь использует опыт Азербайджана в привлечении туристов при подготовке к II Европейским играм

2017-06-28 10:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Беларусь использует опыт Азербайджана в привлечении туристов при подготовке к II Европейским играм. Об этом рассказала в начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Анна Муха, сообщает БЕЛТА.

На международной конференции по туризму "Брендинг дестинаций: инновационные идеи для привлечения туристов", которая состоится в Минске 6-7 июля, будут обсуждены вопросы привлечения туристов на II Европейские игры. Состязания пройдут в столице Беларуси в июне 2019 года. "На предстоящую конференцию мы пригласили представителя департамента по туризму Азербайджана Рауфа Пашаева, который поделится опытом по привлечению туристов в ходе I Европейских игр в Баку," - отметила Анна Муха. В международной конференции примут участие представители министерств, городских и региональных туристических администраций, общественных организаций в сфере туризма, а также эксперты в области маркетинга и брендинга, докладчики из ведущих международных организаций и компаний, специализирующихся в этой области. Подтвердил свое участие в конференции генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи. Организаторами конференции выступит Всемирная туристская организация, Министерство спорта и туризма и Национальный олимпийский комитет Беларуси.