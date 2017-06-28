Перестрелка в Анкаре, есть раненые

2017-06-28 10:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Анкаре в одном из ночных клубов произошла перестрелка, пишет в среду агентство İHA.

По его информации, неизвестные открыли огонь внутри клуба, в результате чего, по предварительным данным, ранены пять человек,

Согласно информации, все раненые являются гражданами Турции.

Также сообщается, что в настоящее время ведется работа по задержанию преступников.

По факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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