Перестрелка в Анкаре, есть раненые
2017-06-28 10:03 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - В Анкаре в одном из ночных клубов произошла перестрелка, пишет в среду агентство İHA.
По его информации, неизвестные открыли огонь внутри клуба, в результате чего, по предварительным данным, ранены пять человек,
Согласно информации, все раненые являются гражданами Турции.
Также сообщается, что в настоящее время ведется работа по задержанию преступников.
По факту возбуждено уголовное дело.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
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