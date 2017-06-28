В Туркменистане аккредитован посол ЮАР

2017-06-28 10:06 | www.trend.az | 4

АШХАБАД / Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты посла Южно-Африканской Республики Кейтумеци Сейпело Тандека Мэттьюс, говорится в сообщении туркменского правительства.

В качестве перспективных направлений партнёрства были названы торгово-экономическая, гуманитарная сферы, предпринимательство.

Предметом обсуждения стали также возможности взаимодействия в области туризма, спорта.

Мэттьюс заверила, что в качестве дипломата ЮАР приложит все усилия для активизации сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных организаций.

Дипломат была принята также в министерстве иностранных дел Туркменистана.

"Отмечая перспективы развития отношений по широкому спектру направлений, стороны обсудили возможности развития сотрудничества в энергетическом секторе, в области водного хозяйства и текстильной промышленности", - говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)