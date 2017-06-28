Туркменистан и Япония провели деловые переговоры

2017-06-28 10:19 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Токио состоялось 12-е совместное заседание туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегацию Туркменистана возглавил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Стороны обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического сотрудничества между странами.

"В ходе выступлений было подчеркнуто успешное развитие сотрудничества в таких отраслях и направлениях, как транспорт, химия, электроэнергетика, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, связь, финансы, торговля, наука, образование, спорт, туризм и экология", - сказано в информации.

По итогам совместного заседания был подписан итоговый протокол.

Японские компании вовлечены в различные проекты по диверсификации туркменской экономики. С их участием в 2014 году в городе Мары был построен комплекс заводов по производству аммиака и карбамида. В июле 2016 года в городе Туркменабат сдан в эксплуатацию завод серной кислоты. В 2018 году планируется сдать в эксплуатацию завод по производству полиэтилена и полипропилена.

Кроме того, ведется строительство завода по производству карбамида и аммиака в городе Гарабогаз Балканского велаята (области), а в Овадан-депе в Ахалском велаяте - завода по производству бензина из природного газа.

В результате визита в октябре 2015 года премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Туркменистан были подписаны меморандумы в области освоения природных ресурсов и развития транспортной инфраструктуры Туркменистана. Были также заключены соглашения по ряду проектов общей стоимостью в 18 миллиардов долларов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)