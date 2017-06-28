Katar'a yeni yaptırım geliyor

2017-06-28 10:18 | www.trend.az | 1

Körfez ülkeleri, Katar üzerinde yeni yaptırımlar uygulamayı düşünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya büyükelçisi Omar Ghobash'ın İngiliz gazetesi The Guardian'a Londra'da verdiği röportaja göre tek olasılık Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nden Katar'ın çıkarılması değil.

CİDDİ BİR YAPTIRIM DAHA VAR

Ciddi olarak düşünülen bir yaptırım daha var: "Ya biz ya onlar."

Ghobash'ın aktardığına göre Arap ülkeleri ticari ortaklarına ya kendileriyle çalışmaya devam etmeleri ya da Katar'ın yanında olarak ekonomik ilişkileri toptan bitirmek arasında bir seçime zorlayacak. Rusya büyükelçisi röportajında şu ifadeleri kullandı.

Katar'ın bu yaptırımlarla İran ile yakınlaşmaya zorlanıp zorlanmadıklarıyla ilgili soruya ise Ghobash, "Riskin farkındayız, İran'ın rotasına girebilirler elbette ancak bunun sonuçlarına katlanacağız. Katar bir seçim yapmalı." şeklinde yanıt verdi.

BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn başta olmak üzere Arap ülkeleriyle ciddi diplomatik kriz yaşayan Katar, söz konusu ülkeler tarafından radikal terörist grupları fonlamakla suçlanıyordu. Geçtiğimiz günlerde 13 maddelik bir talep listesi yayımlayan Körfez grubu Katar'dan Müslüman Kardeşler ile olan ilişkisini kesmesi ve Al Jazeera ofislerinin kapatılması gibi taleplerde bulunmuştu.

Doha ise gerek suçlamaları gerekse de talepleri reddetmişti.