Авиакомпания заставила инвалида подниматься на борт ползком

2017-06-28 10:22 | www.oxu.az | 4

Японская авиакомпания эконом-класса Vanila Air заставила пассажира с ограниченными возможностями ползком подниматься на борт самолета.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

Мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске, приобрел билеты до города Амами на юге Японии. На стойке регистрации ему было сказано, что условий для обслуживания людей, которые не могут самостоятельно передвигаться, нет.

Дословно ему сказали: «тот, кто не может ходить, не может и сесть на борт самолета».

Тем не менее, ему удалось с помощью друга, который поднял его на руках, сесть в самолет. Однако на обратном пути персонал заявил ему, что он не может подняться на борт с посторонней помощью и должен сделать это самостоятельно. В результате мужчина, у которого парализованы ноги, должен был ползком преодолеть 17 ступенек трапа.

Авиакомпания принесла ему свои извинения после того, как история попала в СМИ.

С.Б.

