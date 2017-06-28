Здание Верховного суда Венесуэлы атаковали с вертолета

2017-06-28 10:37 | www.oxu.az | 6

Вертолет, принадлежащий корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), накануне вечером облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал здание Верховного суда Венесуэлы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявлениеминистра связи и информации Эрнесто Вильегас.

«Один человек поднял оружие против республики. Он похитил вертолет и атаковал верховный суд», — приводит канал NTN 24 слова Вильегаса.

Размещенные в социальных сетях фотографии вертолета свидетельствуют, что экипаж растянул плакат с надписью «350. Свобода». Речь идет о 350-й статье конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.

Информацию подтвердил и сам президент Николас Мадуро. «Один из пилотов ранее был пилотом Мигеля Родригеса Торреса, бывшего министра (МВД), который находится в контакте с ЦРУ», — сказал Мадуро. Он выразил надежду, что оппозиция осудит эту атаку. По данным Мадуро, с вертолета были сброшены две гранаты, одна из которых не взорвалась. «Эта акция могла привести к сотням раненых», – сказал президент.

СМИ отмечают, что пилотом мог быть офицер CICPC Оскар Перес. В сети сейчас появилось его видеообращение, записанное до полета. «Венесуэльцы, любимые братья, мы обращаемся к вам от лица государства. Мы — коалиция военных, полицейских и гражданских служащих в поиске баланса и против недолговечного преступного правительства», — говорит автор послания.

В свою очередь, экс-министр внутренних дел Венесуэлы Мигель Родригес Торрес опроверг информацию, что его бывший пилот захватил вертолет и атаковал здание верховного суда страны.

С.Б.

