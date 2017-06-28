Консорциум TAP объявил об изменениях в руководстве

2017-06-28 10:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В руководстве консорциума Трансадриатического трубопровода (ТАР) произведены кадровые назначения, говорится в сообщении, распространенном TAP.

Лука Шиппати назначен управляющим директором, Уолтер Пераер - президентом консорциума. Оба вступили в должность 27 июня.

Лука Шиппати с 1991 года работал в крупнейшей газовой компании в Европе – Snam. До назначения он занимал пост главного специалиста по производственным активам Snam, а также управляющего директора Snam Rete Gas SpA, дочерней компании группы, управляющей 32 500-километровой газопроводной сетью в Италии. Шиппати обладает 26-летним опытом в разработке и управлении трубопроводами, а также эксплуатации и обслуживании газотранспортных и распределительных компаний в Италии и Европе.

Уолтер Пераер ранее работал управляющим директором и членом правления Fluxys S.A, бельгийской компании по управлению газотранспортными активами в Европе. Пераер более 30 лет работает в европейском газовом секторе и имеет обширные знания в сфере газовых рынков, регулирования и инфраструктуры Европы. Он также ранее был членом правления TAP.

ТАР является частью "Южного газового коридора", предполагающего поставки газа из Азербайджана в Европу.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)