Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dışişleri Bakanları Konseyi 36.Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirilecek

2017-06-28 10:54 | www.trend.az | 1

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dışişleri Bakanları Konseyi 36.Toplantısı 29 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız’ın başkanlık edeceği toplantıya KEİ üyesi ülkelerin Bakan ve Heyet Başkanlarının yanısıra, KEİ Bağlı Kuruluşları ile Gözlemci ve Sektörel Diyalog Ortağı ülke ve kuruluşların temsilcileri iştirak edeceklerdir.

Toplantı sırasında, bölgedeki son gelişmelerin yanısıra, KEİ’nin güncel sorunlara daha iyi yanıt verecek şekilde güçlendirilmesine ilişkin konular hakkında görüş alış verişinde bulunulacaktır. Bakanlar Toplantısının sonunda, ülkemiz ile Ukrayna arasında KEİ Dönem Başkanlığı devir-teslim töreni yapılacaktır.

Bilindiği üzere Türkiye, 2017’nin ilk yarısında KEİ Dönem Başkanlığını üstlenmiş ve “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ortaklığın Güçlendirilmesi” temasını işlemiştir. 22 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen KEİ’nin 25.Kuruluş Yıldönümü Zirvesi’nin yanısıra, KEİ Ekonomi Bakanları Toplantısı (İstanbul, 11 Mayıs) ve KEİ Tarım Bakanları Toplantısı (İstanbul, 16-17 Mayıs) Türk Dönem Başkanlığı Takviminin önemli etkinlikleri arasında yer almıştır.