В Стамбуле состоится заседание глав МИД стран-членов ОЧЭС

2017-06-28 11:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле состоится заседание глав МИД стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), говорится в сообщении МИД Турции в среду.

Согласно сообщению, заседание глав МИД стран ОЧЭС состоится завтра, 29 июня.

В сообщении МИД Турции также отмечается, что на 39-м заседании будут обсуждаться последние события в регионе, а также страны-члены ОЧЭС обменяются мнениями по актуальным вопросам.

Организация Черноморского экономического сотрудничества - межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. ОЧЭС основана первого мая 1999 на базе Договора о черноморском экономическом сотрудничестве от 25 июня 1992 года. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле. Членами ОЧЭС являются Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Турция и Украина.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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