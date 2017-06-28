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За предоставление помещений проституткам будут штрафовать

2017-06-28 11:16 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане наряду с административным наказанием за проституцию будут применяться и штрафы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend, это отображено в изменениях к статьям 244 (Содержание притонов) и 244-1 (Организация или содержание игорного заведения) Уголовного Кодекса.

В 1 пункт 244 статьи (Организация, содержание притонов для занятий проституцией или предоставление жилых помещений для этой цели) перед словами «400 часов» добавлены слова «от 2500 до 3500 манатов».

C.Б.

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