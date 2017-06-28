Нефтяная корзина ОПЕК подорожала

2017-06-28 11:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 27 июня составила 44,23 доллара за баррель, что на 1,09 доллара больше показателя понедельника, сообщили Trend в среду в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Нефть дешевеет утром в среду, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) об увеличении запасов "черного золота" в США.

По состоянию на 11:14, стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,58 процента — до 46,38 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,79 процента — до 43,89 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @MaksimTsurkov