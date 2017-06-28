Направлявшийся на Кубу самолет готовится к экстренной посадке в Домодедове

2017-06-28 11:39 | www.trend.az | 5

Пассажирский Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следовавший из Москвы на кубинский курорт Варадеро, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com, передает ТАСС.

Самолет должен был покинуть воздушную гавань в 2:00 мск, однако вылетел лишь в 8:11 мск. На данный момент "Боинг" кружит вблизи аэропорта Домодедово.

Причина экстренной посадки пока неизвестна.