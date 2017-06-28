Закир Гасанов примет участие в заседании НАТО

2017-06-28 11:54 | www.oxu.az | 4

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился в город Брюссель (Королевство Бельгия) для участия на встрече, которая пройдет 29 июня на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана, распространенном в среду, 28 июня.

С.Б.

