В России из-под конвоя сбежали азербайджанцы

2017-06-28 11:58 | www.oxu.az | 4

Правоохранительные органы Мордовии ищут двух ранее судимых за грабежи граждан Азербайджана, которые 27 июня с разницей в один час сбежали из-под конвоя при доставлении в Рузаевский суд.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД МВД по РМ.

Как стало известно «С», речь идет о 23-летнем Аслане Джалалове (был одет в черные джинсы и белую футболку с узором в виде разноцветных квадратов) и 42-летнем Исмате Гусейнове (был одет в черную робу). Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении данных лиц, просьба сообщить по телефонам (8834-51) 4-03-89, 4-03-97 или (88342) 24-64-09.

В пресс-службе МВД по РМ добавляют, что указанные лица были судимы за другие тяжкие преступления помимо грабежей. По Мордовии они могут передвигаться автостопом или попытаются скрыться в частном секторе. Особую озабоченность вызывает тот факт, что граждане Азербайджана, не имея на руках финансов, могут попытаться добыть их преступным путем.

С.Б.

