Азербайджан примет участие во встрече НАТО по Афганистану

2017-06-28 12:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан примет участие во встрече министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, сообщает в среду минобороны Азербайджана.

На этой встрече Азербайджан будет представлен министром обороны Закиром Гасановым.

Главы оборонных ведомств встретятся в Брюсселе 29 июня.

Являясь ключевым компонентом Северной распределительной сети НАТО, Азербайджан обеспечивает безопасный маршрут для 40 процентов поддерживаемых НАТО Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане.