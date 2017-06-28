Азербайджан примет участие во встрече НАТО по Афганистану
2017-06-28 12:13 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Азербайджан примет участие во встрече министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, сообщает в среду минобороны Азербайджана.
На этой встрече Азербайджан будет представлен министром обороны Закиром Гасановым.
Главы оборонных ведомств встретятся в Брюсселе 29 июня.
Являясь ключевым компонентом Северной распределительной сети НАТО, Азербайджан обеспечивает безопасный маршрут для 40 процентов поддерживаемых НАТО Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане.