Bir haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi

2017-06-28 12:10 | www.trend.az | 1

İçişleri Bakanlığı terör operasyonlarının bir haftalık bilançosunu açıkladı. Gerçekleştirilen 835 operasyonda 36'sı ölü 65 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 835 operasyon gerçekleştirildi ve örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 866 kişi gözaltına alındı.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 50 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 474 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda; 1395'i terör suçlarından (PKK/KCK 866, DEAŞ 50, FETÖ/PDY 474, SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ 5) 1857'si siber suçlar, planlı asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda 3 bin 252 kişi gözaltına alındı.Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 36'sı ölü, 16'sı teslim 13'ü sağ olmak üzere toplam 65 terörist etkisiz hale getirildi.Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 23 ilde (Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Çankırı, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat) 344 Şüpheli gözaltına alındı.

SİBER SUÇLAR...

Siber suçlarla mücadelede; FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1161 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 666 kişiden 72'si gözaltına alındı.

Ülke genelinde emniyet ve asayiş uygulamaları; dönem içerisinde, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince 81 ilde 26 bin 025 personelin katılımıyla 'Huzur Arife' uygulaması yapılmış, 258 bin 487 kişi ile 101.949 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalar sonucunda 172 kişi gözaltına alındı, 351 aranan şahıs ile 643 aranan araç yakalandı. Ayrıca kanuna aykırılığı tespit edilen 296 kişi ile 3 bin 933 araca 1 milyon 356 bin 184 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca, 22 Haziran Perşembe günü 81 ilde 15 bin 202 personelin katılımıyla, kaçak tütün mamullerini piyasaya arz eden işyerlerine yönelik 'Duman' operasyonu gerçekleştirildi. 5 bin 231 işyeri kontrol edilerek 9,6 milyon TL cezai yaptırım uygulandı.