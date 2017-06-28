Семейная драма в Сальяне: Попытки самоубийства и наезды
2017-06-28 12:19 | www.oxu.az | 4
В селе Варлы Сальянского района назревает серьезный конфликт между двумя семьями, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.
Два дня назад жительница села Улькер Мамедова попыталась покончить с собой.
Сегодня же дядя девушки Аллахверди Гурбанов был сбит автомобилем, за рулем которого находился дядя мужа Улькер Мамедовой Гасанага Мамедов.
Аллахверди Гурбанов госпитализирован в больницу. В настоящее время полиция ведет расследование вокруг членов двух семей из-за возможности конфликта на семейно-бытовой почве.