Семейная драма в Сальяне: Попытки самоубийства и наезды

2017-06-28 12:19 | www.oxu.az | 4

В селе Варлы Сальянского района назревает серьезный конфликт между двумя семьями, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

Два дня назад жительница села Улькер Мамедова попыталась покончить с собой.

Сегодня же дядя девушки Аллахверди Гурбанов был сбит автомобилем, за рулем которого находился дядя мужа Улькер Мамедовой Гасанага Мамедов.

Аллахверди Гурбанов госпитализирован в больницу. В настоящее время полиция ведет расследование вокруг членов двух семей из-за возможности конфликта на семейно-бытовой почве.

С.Б.

