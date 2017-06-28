Прогноз погоды на завтра

2017-06-28 12:29 | www.oxu.az | 2

29 июня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, днем переменная облачность, в основном без осадков. Подует умеренный северный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23°, днем – 30-35°, в Баку ночью – 20-22°, днем – 32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем – 55-65%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 22-23°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 24-25° тепла.

В районах Азербайджана возможны грозы, дожди, местами интенсивного характера. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 33-38°, в горах ночью 11-16°, днем 19-24° тепла.

29-30 июня в некоторых районах погода будет нестабильной, возможны грозы, дожди, местами интенсивного характера, град. Подует порывистый западный ветер. Уровень воды в реках повысится.

C.Б.

