Посол Новой Зеландии вручил верительные грамоты главе МИД Узбекистана

2017-06-28 12:22 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Иэн Александр Хилл, вновь назначенный чрезвычайным и полномочным послом Новой Зеландии с резиденцией в Москве, в среду вручил верительные грамоты министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову, сообщает пресс-служба узбекского МИД.

Камилов поздравил Хилла с новым назначением в Узбекистан и пожелал плодотворной работы.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективные направления взаимодействия в двустороннем формате и в рамках международных организаций.

Особое внимание стороны уделили вопросам формирования нормативно-правовой базы торгово-экономических связей, что позволит активизировать взаимовыгодные контакты между деловыми кругами двух стран.

Стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам международной и региональной политики.

Иэн Александр Хилл, в 2009-2012 годах уже работавший в Узбекистане в качестве посла Новой Зеландии, поделился своими предложениями по дальнейшему развитию сотрудничества.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)