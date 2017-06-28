Направлявшийся на Кубу самолет готовится к экстренной посадке в Домодедове (версия 2)

2017-06-28 12:27 | www.trend.az | 3

Пассажирский Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следовавший из Москвы на кубинский курорт Варадеро, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com, сообщает ТАСС.

Самолет должен был покинуть воздушную гавань в 2:00 мск, однако вылетел лишь в 8:11 мск. На данный момент "Боинг" кружит вблизи аэропорта Домодедово.

Источник в авиационных службах сообщил, что командир пассажирского самолета принял решение о возвращении воздушного судна в аэропорт из-за отказа оборудования.

"Командир рейса Москва - Варадеро, вылетевшего из аэропорта Домодедово в среду утром, принял решение о возвращении в аэропорт из-за отказа одной из систем автоматизации", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта отметили, что пассажирам вернувшегося самолета будет предоставлен резервный борт.

"Пассажирам авиакомпания предоставляет резервный борт, он сейчас готовится к рейсу. Планируется, что вылет состоится в 14:30 по московскому времени", - сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что снижение и посадка "Боинга" проходили в штатном режиме