В Баку двое мужчин ворвались в дачный дом, избили охранника и устроили пожар

2017-06-28 12:29 | www.apa.az | 4

В Баку двое мужчин ворвались в дачный дом, избили охранника и устроили пожар.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 27 июня около 02:00 двое неизвестных проникли в дачный дом в поселке Зиря Хазарского района, ударили охранника Игоря Васина тупым предметом, а затем, взяв стройматериалы, устроили пожар.

И.Васин был доставлен в больницу.

В результате оперативно-розыскных мер, сотрудники 1-го отделения полиции Хазарского РУП задержали подозреваемых, жителей Астаринского района Ровшана Мамедова и ранее судимого Шахлара Новрузова.

По факту ведется расследование.