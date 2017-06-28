Житель Гаджигабула скончался под колесами грузовика
2017-06-28 12:34 | www.apa.az | 4
Житель Гаджигабула скончался в результате несчастного случая в Баку.
Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, происшествие было зарегистрировано 27 июня примерно в 11:00 в Ясамальском районе столицы.
Житель Гаджигабульского района Хаял Абдуллаев по неосторожности попал под колеса грузового автомобилая Ford, за рулем которого находился земляк Рауф Агаев.
Х.Абдуллаева доставили в больницу, однако его жизнь спасти не удалось.