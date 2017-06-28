Новое назначение в SOCAR Turkey Energy

2017-06-28 12:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Руководителем по внешним связям компании SOCAR Turkey Energy (турецкая "дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) назначен Мурат Лекомпте, пишут в среду турецкие СМИ.

Согласно сообщению, Лекомпте в 2006-2017 годах работал директором по корпоративным коммуникациям в компании BP в Турции.

SOCAR Turkey Energy является одним из крупнейших инвесторов в экономику Турции. Ожидается, что в 2018 году консолидированный оборот SOCAR Turkey Enerji достигнет 15 миллиардов долларов и компания станет второй по размеру промышленной компанией Турции с пятью тысячами сотрудников и тремя миллиардами долларов экспортного потенциала. Она ставит цель стать к 2023 году крупнейшей турецкой промышленной компанией. Компания также владеет контрольным пакетом акций (51 процент) в нефтехимическом комплексе Petkim на полуострове Алиага.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)