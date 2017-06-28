Узбекистан начинает подготовку к празднованию 26-летия независимости

2017-06-28 12:43 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял постановление «О подготовке и проведении празднования 26-летия государственной независимости Республики Узбекистан», сообщила пресс-служба главы государства.

Постановлением утвержден состав республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования 26-летия независимости республики.

Согласно постановлению, комиссия в недельный срок должна разработать программу организационно-практических, культурно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий, воплощающих в себе главную идею праздника - «Моя любовь и преданность - тебе, родной Узбекистан!».

В рамках программы должно быть предусмотрено проведение различных конкурсов, смотров и концертов, просветительских встреч и бесед, литературно-художественных вечеров и других культурных мероприятий, посвященных Дню независимости.

Глава Узбекистана поручил привлечь к подготовке праздничных программ в Каракалпакстане, областях и городе Ташкенте творческие группы из сценаристов и режиссеров, писателей и поэтов, композиторов и балетмейстеров, художников, молодых исполнителей, представителей фольклорного искусства.

День государственной независимости отмечается в Узбекистане первого сентября.

(Автор: Демир Азизов, Редактор: Ирина Парфёнова)