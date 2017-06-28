В Баку и на Абшероне завтра местами возможен кратковременный дождь

2017-06-28 12:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг местами ожидается кратковременный дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный северный, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 30-35, в Баку ночью – 20-22, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем - 55-65 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 22-23, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливни, возможен град. Западный ветер местами усилится.

Ночью 18-23, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

29-30 июня в некоторых районах ожидается нестабильная погода, грозовые дожди, местами проливные, возможен град, местами временами сильный западный ветер. В реках может подняться уровень воды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)