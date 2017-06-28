США провозгласили «газовую революцию»

2017-06-28 12:39 | www.oxu.az | 3

Соединенные Штаты намерены к 2020 году выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) в качестве нетто-экспортера.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится на сайте Белого дома.

Продажа американского газа с 2016 по 2040 год может увеличить доходы федерального бюджета на 118 миллиардов долларов.

«Газовая революция в США приведет к тому, что наша страна станет глобальным игроком как экспортер СПГ», — отмечается в сообщении.

До настоящего времени начиная с 1953 года США являются чистым импортером природного газа.

Президент США Дональд Трамп 28 апреля отменил указ своего предшественника Барака Обамы об ограничении производства полезных ископаемых на шельфе, расширив добычу нефти и газа на участках ​Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов и в Мексиканском заливе. Документ позволяет вести добычу на почти семи миллионах квадратных километров. На этой территории может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и до 9 триллионов кубометров газа.

C.Б.

