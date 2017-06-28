"Sarı gəlin" в синтезе музыки и танца представят в Болгарии

2017-06-28 13:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Театра-студии "Oyuq" при Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига принимает участие в международном фестивале "Golden Sparkles European Music Festival" в городе Варна (Болгария), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Международный фестиваль проходит 28 июня -5 июля, его цель – установление межкультурного диалога между подрастающим поколением, объединение и обмен творческим опытом между детьми и подростками из разных стран.

На фестивале, в котором принимают участие юные артисты в возрасте 6-15 лет, Азербайджан представляют Мехрин и Сурин Велизаде, Айлин Наджафли.

Юное трио представит на суд жюри фестиваля азербайджанскую народную песню "Sarı gəlin" в синтезе музыки и танца.

Наряду с юными артистами из Азербайджана в фестивале принимают участие представители Италии, России, Украины, Беларуси, Франции, Греции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)