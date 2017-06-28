"Sarı gəlin" в синтезе музыки и танца представят в Болгарии
2017-06-28 13:26 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Театра-студии "Oyuq" при Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига принимает участие в международном фестивале "Golden Sparkles European Music Festival" в городе Варна (Болгария), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.
Международный фестиваль проходит 28 июня -5 июля, его цель – установление межкультурного диалога между подрастающим поколением, объединение и обмен творческим опытом между детьми и подростками из разных стран.
На фестивале, в котором принимают участие юные артисты в возрасте 6-15 лет, Азербайджан представляют Мехрин и Сурин Велизаде, Айлин Наджафли.
Юное трио представит на суд жюри фестиваля азербайджанскую народную песню "Sarı gəlin" в синтезе музыки и танца.
Наряду с юными артистами из Азербайджана в фестивале принимают участие представители Италии, России, Украины, Беларуси, Франции, Греции.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)