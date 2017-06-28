Мужчина, эмигрировавший по фальшивому удостоверению партии «Мусават», объявлен в розыск

2017-06-28 13:35 | www.apa.az | 5

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, эмигрировавшего с помощью фальшивого удостоверения о членстве в партии «Мусават».

Как сообщает АПА, Эльнур Айдын оглу Мирзоев (1977 г.р.) обвиняется по статьям 320.1 (Подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) и 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц) УК АР.

Так как в настоящее время обвиняемый находится за границей, он объявлен в розыск.