В России гражданин Азербайджана осужден за призывы к терроризму

2017-06-28 13:38 | www.apa.az | 6

Приволжский окружной военный суд признал виновным 22-летнего гражданина Азербайджана по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма», «Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти в отношении группы лиц по признаку их отношения к религии с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Как передает АПА со ссылкой на new-variant.ru, об этом сообщает прокуратора Кировской области.

Судом было установлено, что в 2015 году осужденный, находясь в одной из квартир в городе Кирове, разместил на своей страничке «Вконтакте» аудиозаписи. По заключению экспертов, данные файлы, в частности, открыто призывали к участию в террористической деятельности.

Молодой человек был задержан сотрудниками областного УФСБ и центром противодействия экстремизму УМВД, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящий момент приговор вступил в законную силу.