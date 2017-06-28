В Германии выпустили купюры номиналом в ноль евро – ВИДЕО

2017-06-28 13:33 | www.oxu.az | 5

В Германии появились купюры номиналом в ноль евро.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на National Geographic, разрешение на выпуск сувенирной продукции дал Европейский центральный банк.

Впервые купюры достоинством ноль евро появились в 2015 году; несколько тиражей разошлись очень быстро, и в связи с высоким спросом было решено выпустить новую серию. Коллекция 2016 года была посвящена животным, а в 2017 году любителям необычных сувениров предлагается сразу несколько тем.

За исключением нулевой платежеспособности, новые купюры ничем не отличаются от настоящих: они изготовлены из специальной бумаги с водяными знаками и голограммами, имеют все необходимые уровни защиты.

Некоторые из купюр номиналом €0 посвящены 500-летнему юбилею немецкой Реформации; на них изображен Мартин Лютер. Еще один тираж украшен изображением учебного парусника ВМФ Германии «Горх Фок II» 1958 года. Среди других вариантов дизайна — Берлинский городской дворец, портреты Моцарта и Геракла.

С.Б.

