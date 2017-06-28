ВВС Турции бомбят позиции РПК на севере Ирака

2017-06-28 13:33 | www.trend.az | 6

АКУ /Trend/ - ВВС Турции бомбят позиции террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК) на севере Ирака, говорится в распространенном в среду сообщении Генштаба ВС Турции.

Согласно информации, турецкая авиация уничтожила два опорных пункта, а также семь террористов.

Операции ВВС на севере Ирака продолжаются.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Бинали Йылдырым заявили, что военная операция будет продолжаться до полного уничтожения РПК.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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