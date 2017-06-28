Беларусь и Азербайджан договорились поддерживать друг друга в ПА ОБСЕ

2017-06-28 13:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Беларусь и Азербайджан договорились поддерживать друг друга по всем вопросам повестки 26-й летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парламента.

Болеслав Пирштук выразил удовлетворение по поводу личной встречи, особо отметил вклад посольства Азербайджана в дело развития белорусско-азербайджанских отношений, а также выразил уверенность, что взаимодействие выйдет на новый качественный уровень. На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия сторон в международных организациях, где Беларусь и Азербайджан регулярно оказывают поддержку друг другу. Также обозначены направления совместной работы во время 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет в Минске с 5 по 9 июля. Собеседники договорились оказывать взаимную поддержку по всем вопросам повестки дня.

Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Планируется насыщенная программа, включающая заседание постоянного комитета ПА ОБСЕ и общих комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Всего в период сессии ожидается до 700 гостей. Среди ключевых тем, которые планируется обсудить, - терроризм, кибербезопасность, затяжные конфликты, изменение климата, миграция и укрепление механизмов ОБСЕ по обеспечению соблюдения прав человека. Белорусская сторона предложит к рассмотрению резолюцию "Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ".